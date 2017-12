Clima seco e ventos fortes dificultam o combate aos incêndios florestais na Califórnia Xerife do condado de Sonoma, uma das regiões mais afetadas, disse que as equipes de resgate encontram ‘cadáveres completamente intactos e também corpos que não são mais do que cinzas e ossos’; mais 30 pessoas morreram com a propagação das chamas