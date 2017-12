Clínica anuncia nascimento de bebê com traços genéticos previamente manipulados Um clínica de Londres informou hoje o nascimento da primeira criança no Reino Unido com características genéticas previamente estabelecidas por seus pais para salvar a vida do outro filho do casal, que tem leucemia. A recém nascida é uma menina. A família da criança, nascida na sexta-feira em Londres, declarou que não considera que a filha seja um ?bebê projetado?, e disse que com suas células ela poderá ajudar seu irmão de cinco anos a se curar do câncer no sangue. A menina tem o mesmo tipo de células em sua medula óssea que seu irmão. Ela pode salvar a vida dele caso sua doença se agrave. Mohamed Taranissi, especialista do departamento de embriologia da clínica que assistiu ao processo de fertilização, disse que outras três mulheres estão grávidas de bebês com traços genéticos previamente manipulados.