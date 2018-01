Clínica australiana distribui drogas legalmente Os primeiro três meses de atividade da única estrutura médica oficial da Austrália onde os dependentes podem injetar legalmente heroína, no bairro de Kings Cross, em Sydney, estão mostrando resultados positivos, informaram fontes médicas. Durante este período inicial, a clínica recebeu cerca de 3.500 visitas de 831 dependentes, 300 dos quais aceitaram começar uma terapia contra o vício. Além disso, foram tratados 36 casos de pessoas com overdose, que, sem a assistência médica oferecida pelo centro, seguramente teriam acabado mortas. "Naturalmente, é muito cedo para avaliar o êxito do projeto, mas creio que o trabalho realizado nos primeiros três meses foi extremamente válido", afirmou a diretora do centro médico, Ingrid Van Beek.