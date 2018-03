Clínica inglesa troca embriões de pacientes Duas mulheres que se submetiam a tratamento de fertilidade em um hospital de Londres receberam embriões errados, devido a uma confusão feita por funcionários médicos, informou a rede de televisão Sky News. O St. George?s Hospital, onde foi registrado o erro, disse apenas que "um engano ocorreu em abril passado, envolvendo três pacientes do hospital". De acordo com a Sky, duas mulheres receberam acidentalmente embriões pertencentes a uma terceira. O diretor do hospital, Paul Jones, afirmou que o tratamento "foi mal organizado", alegando que a unidade responsável passa por vários problemas, tais como falta de funcionários e de liderança. Segundo outros meios de comunicação, as duas mulheres solicitaram tratamento médico para remover os embriões. Tal informação não foi confirmada pelo hospital.