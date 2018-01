Clinton aconselha busca de soluções por meio da cooperação O ex-presidente americano Bill Clinton desafiou os formandos da Universidade Cornell neste sábado a perseguirem a "missão eterna da democracia americana" e buscarem soluções para problemas por meio da cooperação, e não do conflito. "Se vocês vivem em um mundo no qual não podem matar, ocupar ou matar todos os seus reais ou potenciais adversários, vocês precisam buscar a construção de um mundo com mais amigos e menos terroristas", declarou Clinton perante uma platéia de mais de 21.000 pessoas. "Esta é a proposta da política: reunir pessoas quando elas não podem controlar umas as outras e precisam trabalhar juntas", prosseguiu o ex-presidente em um discurso de aproximadamente meia hora interrompido por aplausos em diversas ocasiões. As declarações de Clinton aparentemente tinham como endereço o governo George W. Bush, que no ano passado ordenou a invasão do Iraque sem o apoio da Organização das Nações Unidas e da maior parte da comunidade internacional. Apesar disso, em nenhum momento, Clinton mencionou o nome de Bush.