Clinton aconselha Bush a acabar primeiro com Bin Laden O ex-presidente americano Bill Clinton exortou a administração de George W. Bush a terminar primeiro com Osama bin Laden antes de voltar-se para o Iraque. "Saddam Hussein não matou 3.100 pessoas em 11 de setembro", disse. "Osama bin Laden matou. E pelo que sabemos ele ainda está vivo". Ele afirmou apoiar os esforços de Bush no Afeganistão, incluindo as ações militares e o respaldo ao governo afegão. "Eu também acredito que seria mais produtivo para a segurança americana em curto prazo a um custo bem menor se intensificarmos nossos esforços no Afeganistão, Paquistão e em todos os lugares para desarticular toda a rede de Bin Laden?, opinou Clinton. Ele participou de um evento de coleta de fundos para a campanha da democrata Loretta Sanchez.