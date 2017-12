Clinton afirma que não há democracia plena na Venezuela O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, em visita de dois dias à cidade colombiana de Cartagena, disse que apóia maior ajuda de Washington para a luta contra os insurgentes na Colômbia e assegurou que não existe uma democracia plena na Venezuela. Clinton fez essas declarações ao afirmar que o conflito armado na Colômbia está se estendendo além das fronteiras dos países vizinhos. "De fato, temos visto guerrilha e alguns sinais de paramilitarismo na Venezuela", afirmou o ex-mandatário em um fórum econômico internacional. "Na Venezuela, o problema tem piorado devido a um governo que não está plenamente comprometido com a democracia nem com a liberdade de imprensa", acrescentou. Ele também chamou a atenção sobre as ameaças que enfrenta o Equador em termos de segurança, devido à expansão da guerra na Colômbia entre a guerrilha, os paramilitares e forças de segurança do Estado. Clinton disse que toda a região deve colaborar para acabar com o narcotráfico e seu terrível legado de violência, tal como os EUA têm feito.