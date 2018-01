Clinton aguarda cirugia de ponte de safena O ex-presidente americano Bill Clinton estava de bom humor no sábado, andando na sua sala de hospital com roupas comuns e cercado de milhares de mensagens desejado melhoras, enquanto esperava por uma cirurgia para colocação de pontes de safena no começo desta semana, disseram pessoas próximas à família. Ele foi internado sexta-feira no Hospital Presbiteriano de Nova York, após sentir dores no peito e dificuldades para respirar. Exames revelaram que o ex-presidente não sofreu um enfarto, mas apresenta bloqueios nas artérias coronárias, sendo necessário colocar uma ou mais pontes de safena. Clinton, que fez 58 anos há duas semanas, costuma praticar exercícios, mas sempre foi conhecido por gostar de fast-food. Segundo ele, as causas do bloqueio seriam parte genéticas e parte resultantes dos ?anos em que foi muito descuidado com o que comia?. A cirurgia deve ser realizada segunda ou terça-feira. Após um período de recuperação, Clinton deve dedicar-se a apoiar a campanha de John Kerry na corrida presidencial dos EUA.