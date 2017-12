Clinton assina acordo para levar remédios ao Vietnã O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton assinou nesta quarta-feira um acordo com o governo do Vietnã para levar remédios a baixo preço para crianças infectadas com o vírus da aids (HIV). Clinton, que encerra no Vietnã uma viagem por seis países da Ásia, assinou o acordo com o ministro da Saúde, Tran Thi Trong Chien, em cerimônia com a presença do presidente vietnamita, Nguyen Minh Triet. Segundo dados da Fundação Clinton, só 2% das 280 mil pessoas infectadas pelo HIV no Vietnã recebem tratamento adequado. A Iniciativa HIV/aids da Fundação Clinton começou a trabalhar no Vietnã no começo do ano, levando remédios para 500 crianças infectadas pelo HIV, um número que deve aumentar com o acordo desta. Clinton foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Hanói desde o fim da Guerra do Vietnã (1962-1975), no ano 2000.