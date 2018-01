Clinton, Carter e Al Gore, em jantar de apoio a John Kerry Os democratas deram uma demonstração de solidariedade e apoio ao candidato à Casa Branca, John Kerry, em evento que reuniu os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter e o ex-vice-presidente Al Gore, além de outros importantes políticos democratas, incluindo os candidatos que concorreram com Kerry por uma indicação do partido. O "Dia da União", como foi batizado o encontro, tinha a intenção de levantar mais de US $11 milhões para a Convenção Democrata dos EUA.