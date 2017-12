Clinton: cidadão comum Bill Clinton vem dedicando seus primeiros dias como cidadão comum, depois de oito anos na Casa Branca, com tarefas domésticas e se familiarizando com sua nova vizinhança. "Estou organizando os livros, arrumando a casa, instalando a televisão a cabo", disse ontem o ex-presidente enquanto caminhava por sua nova cidade, Chappaqua, no subúrbio de Nova York. Sorridente, o agora cidadão comum Clinton afirmou: "Tenho dormido muito bem. Agora sou como a maioria dos norte-americanos. Dou uma olhada nos jornais pelas manhãs e bebo café". Em sua caminhada, Clinton saudou vários vizinhos, brincou com eles e assinou alguns autógrafos no meio da neve. Algum comentário sobre a partida de futebol americano neste domingo entre os New York Giants e os Baltmore Ravens? "Minha mulher é agora senadora por Nova York. Vocês já sabem para quem eu vou torcer". A senadora Hillary Clinton partiu para Washington ontem pela manhã. Mais tarde, Clinton recebeu a visita de seu amigo Terry McAuliffe, um importante arrecadador de fundos democrata. Os dois e um terceiro homem saíram para passear nas principais ruas comerciais da cidade e pararam para almoçar sopa, frango, batatas fritas e salada grega. "Eu pago", disse McAuliffe. Na saída do restaurante, Clinton cumprimentou uma menina de cinco anos chamada Chelsea Hunt. "Que lindo nome você tem", disse o ex-presidente, cuja filha também se chama Chelsea. À noite, Clinton, McAuliffe e Chelsea, a filha, assistiram à ópera Aída no Metropolitan Opera House, em Manhattan. Clinton foi ovacionado de pé. No intervalo do espetáculo, um jornalista perguntou ao ex-presidente como ele estava se sentido em ser um "homem comum". "Sinto-me bastante bem", respondeu Clinton. "Nunca acreditei ser mais do que um homem comum".