Clinton critica política externa de Bush O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton criticou a política externa de seu sucessor, George W. Bush, afirmando que seu país não deve pensar que pode sair pelo mundo matando, prendendo e ocupando os territórios de seus inimigos. "É com isso que nossa atitude se parece: sofremos um golpe terrível em 11 de setembro de 2001 e por isso teríamos o direito de impor aos outros nossas posições", declarou Clinton durante um debate organizado pela Conference Board, uma associação industrial internacional. Na opinião de Clinton, é imprescindível encontrar, com urgência, um modo de colaborar com todos. "Não podemos fugir. Vivemos num mundo interdependente no qual não se pode matar, prender ou ocupar os territórios de todos os adversários. Mais cedo ou mais tarde, deve-se chegar a um acordo", comentou o ex-presidente. Bill Clinton acusou o governo republicano dos EUA de exagerar em sua reação ante a oposição de França e Alemanha à guerra ao Iraque e não conseguir atuar em duas frentes - interna e externa - ao mesmo tempo. "Depois de 11 de setembro de 2001, parece que não podemos ter uma arma em cada mão. É como se, por lutamos a guerra contra o terrorismo, renunciássemos às tentativas de melhorar a vida dos americanos." Clinton disse que, se voltasse a ser presidente, a primeira coisa que faria seria abandonar a projeto de cortes de impostos de US$ 726 bilhões, proposto por Bush. Veja o especial :