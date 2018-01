Clinton deixa UTI depois de cirurgia O ex-presidente Bill Clinton deixou a UTI do Hospital Presbiteriano de Nova York e foi transferido para um quarto comum, depois de ter sido submetido a uma cirurgia para a implantação de quatro pontes de safena na segunda-feira. Hoje, com ajuda de um enfermeiro, ele caminhou pelos corredores do hospital, sentou-se e levantou-se de uma cadeira, segundo boletim médico. Clinton permanecerá no hospital ainda por vários dias.