Clinton diz que relação com Monica foi "terrível erro" O ex-presidente americano Bill Clinton declarou que sua relação com a ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky foi "um terrível erro moral", em uma entrevista que será transmitida pela TV CBS no domingo. "Fiz algo pela pior razão possível. Somente porque pude", disse. Clinton, que dará várias entrevistas para promover sua autobiografia ?My Life? (Minha Vida), a ser lançada na terça-feira, disse que nunca pensou em renunciar. Nos trechos da entrevista, que a CBS adiantou em seu website, o ex-presidente diz que se sente orgulhoso por ter enfrentado o julgamento político que quase o fez perder o poder. Mas declarou que o processo por perjúrio e obstrução à Justiça que se seguiu ao escândalo foi "ilegítimo" e um "abuso de poder". Ele também afirmou que a relação com a ex-estagiária "o fez cair em desgraça" com sua mulher, Hillary, e ameaçou levá-lo a perder sua filha, Chelsea. Clinton acrescentou que toda sua família teve de fazer um tratamento para superar o efeito do escândalo.