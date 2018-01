Clinton diz que Trump é o personagem mais interessante da disputa presidencial

WASHINGTON - Entrevistado no talk show The Late Show with Stephen Colbert, no canal americano CBS, na terça-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou que o polêmico magnata Donald Trump é o "personagem mais interessante" na corrida à Casa Branca.

Clinton, marido da pré-candidata democrata Hillary Clinton, destacou o estilo "brusco" e "politicamente incorreto" de Trump. "Trump disse 'Ok, eu apoio democratas, eu apoio republicanos, e, sim, eu fui amigo do Bill Clinton, mas e daí'", afirmou Clinton, parafraseando Trump no primeiro debate republicano.

Para o ex-presidente, Trump pode até ter uma "campanha de vida curta", mas ele é um "mestre marqueteiro" e já deu o que falar. "Trump é um mestre marqueteiro e tem um apelo macho dizendo 'Eu estou cansado de nada acontecer. Eu faço as coisas acontecerem. Vote por mim'".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diferentemente das entrevistas anteriores com o vice-presidente Joe Biden, Trump e o senador Ted Cruz, Colbert conduziu com Clinton uma conversa mais informal. Os dois passaram mais tempo falando dos prováveis desafiadores de Hillary do que dela propriamente.

No começo da conversa, o comediante brincou com o ex-presidente e perguntou de quem ele gostava mais na corrida de 2016. "E, por favor, tente ser imparcial aqui", brincou Colbert.

Clinton, por sua vez, respondeu: "A senhora que eu vi cantando no (programa) Saturday Night Live", se referindo ao personagem interpretado pela democrata no programa no fim de semana, Val-Hillary. "Aquela mulher Val era maravilhosa", comentou Colbert. "Me fez querer levá-la para tomar um drink", respondeu Clinton.