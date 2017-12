Clinton é atingido por ovo em Varsóvia O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi vaiado por manifestantes anti-globalização e atingido por um ovo durante uma visita à capital da Polônia. Clinton realiza uma série de conferências em vários países europeus. O ex-presidente não foi ferido pelo ovo, que atingiu seu braço enquanto ele caminhava pela parte velha de Varsóvia. Um jovem de 19 anos foi detido pela polícia em conexão com a ovada. Segundo a porta-voz de Clinton, Jannifer Palmeri, "o presidente riu do ocorrido, dizendo ´É bom para um jovem ficar irado com alguma coisa´". Cerca de 150 jovens poloneses protestaram em frente ao hotel onde Clinton fazia um discurso sobre a globalização para empresários. Alguns manifestantes carregavam cartazes com os dizeres "A globalização mata o nosso planeta" e "Sim para as pessoas, não aos lucros".