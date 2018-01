Clinton fala aos argentinos sobre informática O ex-presidente americano Bill Clinton chegou nesta terça-feira à Argentina para uma breve visita de 20 horas, durante a qual falou sobre o uso social das novas tecnologias da informática. Clinton foi convidado pela Educ.ar, portal da Internet educativo do governo argentino dirigido por Antonio de la Rúa, um dos filhos do presidente Fernando de la Rúa. "Vai custar mais caro para o mundo se tivermnos países mais pobres e sem educação, com gente que está rompendo os muros das próprias nações", afirmou o ex-mandatário. "Há em algum lugar da Argentina um menino pobre cuja vida vai mudar por ter tido acesso a um computador e a um site na Internet", acrescentou, sob os aplausos do auditório. Clinton mencionou, como exemplo do atraso que afeta zonas de desenvolvimento insuficiente, que "na África existem escolas que têm mapas de mais de 50 anos, nos quais faltam mais de 70 países, e que apenas com um computador poderiam ficar atualizados".