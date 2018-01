Clinton fará ponte de safena O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, fará uma cirurgia de ponte de safena. Segundo um representante do Partido Democrata, a operação não deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Segundo o representante do partido, que pediu para não ser identificado, o ex-presidente foi ao médico após sentir fortes dores no peito. Perguntado se o presidente havia sofrido um ataque cardíaco, o membro do Partido Democrata disse acreditar que não.