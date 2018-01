Clinton faz 1ª aparição fora dos EUA O ex-presidente norte-americano Bill Clinton fez sua primeira aparição fora dos Estados Unidos desde que deixou a Casa Branca em um discurso proferido nesta segunda-feira para empresários europeus que pagaram mais de 3.000 guilderes (cerca de US$ 1.200) para vê-lo. Antes da palestra, ele participou de um almoço para pouco mais de 10 convidados - cada um pagou 25.000 guilderes (US$ 10.000) pela conversa semiprivativa. "Ele estava muito tranqüilo. Era como conversar com o vizinho sobre a cerca", disse o empresário holandês Harry Mens. "Foi um dinheiro muito bem aplicado." Entre os pratos, Clinton rodou pelas três mesas. Ele falou sobre a economia dos Estados Unidos e criticou o plano de corte de impostos do presidente George W. Bush. A imprensa foi proibida de cobrir as viagens de Clinton à Alemanha e à Dinamarca, durante o fim de semana. Na semana passada, nos Estados Unidos, os jornalistas também não puderam acompanhar uma conversa do ex-presidente com donos de hotéis asiáticos, pela qual Clinton cobrou US$ 100.000.