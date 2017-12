Clinton ganhou US$ 9 milhões em palestras em 2001 O ex-presidente norte-americano Bill Clinton ganhou mais de US$ 9 milhões em 2001 fazendo 59 palestras em mais de dez países - valor recorde para conferencistas, segundo especialistas no ramo. Ele cobra de 250 mil a US$ 350 mil por palestra, preço só superado por astros do entretenimento. O valor parece ser mais que suficiente para pagar suas dívidas com advogados nos casos Paula Jones, Monica Lewinsky e Whitewater.