Clinton inaugura biblioteca com área sobre caso Lewinsky O ex-presidente americano Bill Clinton inaugura nesta quinta-feira uma biblioteca pública, instalada em um prédio futurístico de aço e vidro. O Clinton Presidential Center custou US$ 165 milhões (mais de R$ 445 milhões) e abriga os arquivos dos anos de Clinton à frente da Casa Branca. O local tem uma área dedicada ao processo de impeachment provocado pelo caso Monica Lewinsky. Clinton decidiu sediar sua biblioteca na cidade de Little Rock, em Arkansas, onde ele foi governador. A agência de notícias Reuters disse que essa será a mais cara das 12 bibliotecas presidenciais dos Estados Unidos. ´Trailer chique´ Clinton disse que recusou grandes somas de dinheiro oferecidos por outros dois Estados, mas preferiu que a biblioteca fosse em Arkansas. "Senti que devia isso a meu Estado natal, que permitiu que eu me tornasse presidente, e queria fazer uma contribuição ao desenvolvimento dessa cidade que eu amo tanto", disse ele. Quase US$ 1 bilhão em novos investimentos foram feitos no centro de Little Rock desde que Clinton escolheu a cidade para construir sua biblioteca, em 1997. O prédio tem uma estrutura semelhante ao de uma caixa e se estende sobre o rio Arkansas. Foi construído numa área de depósitos abandonados de Little Rock. A revista The Economist descreve o prédio como "um trailer chique". Réplicas O projeto é do arquiteto nova-iorquino James Polshek e o prédio inclui réplicas do Salão Oval (foto) e da sala de reuniões da Casa Branca. O complexo também inclui um apartamento de luxo para Clinton e uma escola de serviço público vinculada à Universidade de Arkansas. A biblioteca vai abrigar o arquivo presidencial de Clinton com 80 milhões de documentos, 21 milhões de e-mails e 2 milhões de fotografias. O ex-presidente disse esperar que a biblioteca ensine aos americanos "o que é ser presidente". Mônica O suposto relacionamento sexual de Clinton com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky faz parte de uma seção chamada "Luta pelo Poder", onde estão as discussões de política partidária que levaram à proposta de impeachment de Clinton em 1998. Ele foi inocentado ao fim do processo. O presidente da Fundação Presidencial Bill Clinton, Skip Rutherford, disse que essa é uma exposição honesta e completa sobre o processo de impeachment. Críticos, porém, dizem que a coleção enfatiza o rancor partidário e minimiza os lapsos morais de Clinton. A coleção do impeachment traz citações de republicanos e democratas, bem como fotografias do procurador Kenneth Starr e manchetes de jornais. Show Cerca de 40 mil pessoas devem comparecer à inauguração, exclusiva para convidados. O evento vai contar com a presença do atual presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e os ex-presidentes George Bush e Jimmy Carter. Os roqueiros Bono e The Edge, do U2, devem fazer um show. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.