Clinton marca primeiro discurso por US$ 100,000 O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton debutará em sua nova atividade de conferencista no próximo dia 5, durante um congresso organizado pela Mogan Stanley Dean Witter. Clinton aproveitou sua estréia para fixar o preço de seus discursos: US$ 100.000 cada. Depois de sua permanência de oito anos na Casa Branca, os discursos serão a principal fonte de renda para Clinton nos próximos meses. Historicamente, o preço de uma palestra de um ex-presidente dos EUA cai com o passar do tempo. No dia 10 deste mês, Clinton falará na principal sinagoga de Miami sobre um tema de grande interesse para a comunidade judaica: a paz no Oriente Médio. Nesta quinta-feira, Clinton concedeu sua primeira entrevista pós-Casa Branca à uma rede de televisão israelense. Ele falou de sua nova casa, na cidade de Chappaqua (Estado de Nova York).