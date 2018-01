Clinton pede maior apoio dos EUA ao Timor Leste No primeiro dia como um país independente, Timor Leste formou hoje um novo gabinete de governo e assinou um importante tratado de petróleo com a Austrália. Nas ruas, as pessoas dançaram e participaram de uma parada numa celebração para comemorar o nascimento da nação. Em Díli, o ex-presidente americano Bill Clinton inaugurou a nova embaixada dos Estados Unidos, onde aproveitou para reconhecer que o papel desempenhado por seu país em Timor Leste tem sido menor que o esperado. O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, inaugurou um monumento à independência destacando a bandeira timorense - uma estrela branca em um fundo preto, amarelo e vermelho - e cercado por 13 pilares representando os novos 13 distritos do país. Fome e pobreza A alegria de ter triunfado depois de séculos de ocupação é ofuscada, no entanto, pelos desafios que a nova nação terá pela frente: Timor Leste está entre os países mais pobres do mundo e a soberania significará pouco a menos que a qualidade de vida melhore para todos. "O trabalho apenas começou", disse o novo presidente timorense, Xanana Gusmão, de 55 anos, ex-guerrilheiro que passou sete anos sob prisão domiciliar. Um dos primeiros atos do novo governo foi a assinatura de um tratado com a Austrália que prevê a divisão numa proporção 90-10 dos dividendos com petróleo e gás explorados no Mar de Timor a favor dos timorenses. As reservas deverão proporcionar à nova nação de 800 mil habitantes cerca de US$ 7 bilhões nos próximos 20 anos. Mas o dinheiro não deverá entrar nos cofres timorenses até 2005 e, enquanto espera, Díli dependerá de ajuda internacional para suprir as necessidades básicas do povo. Analfabetos e desempregados Segundo dados da ONU cerca de 40% da população são de analfabetos e 70%, desempregados. A independência de Timor tem um significado especial por causa da longa e sangrenta luta por liberdade, que finalmente foi conquistada com a ajuda da comunidade internacional - embora Timor Leste tenha importância limitada para as grandes potências mundiais. As Nações Unidas assumiram o controle do território em 1999, quando o povo de Timor Leste votou a favor da independência em um referendo organizado pelo organismo internacional, que resultou em um banho de sangue provocado pelos militares indonésios e seus aliados antiindependência. Bandeira Hoje, a bandeira da ONU foi baixada e em seu lugar foi hasteada a de Timor Leste em uma cerimônia acompanhada de fogos de artifício, danças tradicionais e um tributo aos heróis da resistência com centenas de timorenses marchando em uma arena com velas acesas. Centenas de soldados da recém-criada força de defesa de Timor Leste se uniram aos veteranos da resistência em uma parada para comemorar a luta pela independência. Na principal rua praiana de Díli, pessoas vestidas com trajes tribais dançaram entre aplausos e gritos de alegria. Enquanto os timorenses acordavam de uma noite de festas, centenas de pessoas assistiam em frente ao ex-palácio colonial português de Díli o primeiro-ministro Mari Alkatiri prestando juramento entre seus 23 ministros e secretários de Estado. "Temos que criar um governo sólido, transparente e bom", disse Alkatiri depois da cerimônia, acrescentando que o novo governo focalizará as atenções na reconciliação do Timor Leste com a antiga força de ocupação, a Indonésia. Invasão A Indonésia invadiu e anexou o Timor Leste em 1975 depois que Portugal, que dominou o território por cerca de quatro séculos, se retirou. Dezenas de milhares de pessoas sofreram de fome, assassinatos e exílio forçado durante os 24 anos de ocupação indonésia. Mesmo perdendo grande parte das cerimônias de independência, Xanana Gusmão preferiu acompanhar a presidente da Indonésia, Megawati Sukarnoputri, em uma visita aos túmulos de soldados indonésios mortos em Timor Leste. Megawati, conhecida oponente da independência timorense, participou das celebrações, numa decisão que provocou fortes críticas de políticos conservadores em seu país. ONU, EUA, China e Cuba No novo prédio do parlamento timorense em Díli, o presidente da casa, Francisco Guterres, inaugurou a assembléia de 88 membros com a presença do secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Em seu primeiro ato, os legisladores votaram pela assinatura da declaração dos Direitos Humanos da ONU e pela entrada de Timor Leste no organismo internacional, formado por 189 nações, no final deste ano. Do outro lado da cidade, Clinton hasteava a bandeira norte-americana na nova embaixada dos Estados Unidos. "Acho que não podemos defender tudo o que fizemos", disse ele em resposta à questão sobre o apoio de Washington ao regime militar indonésio que invadiu Timor Leste. Documentos norte-americanos desclassificados recentemente revelaram que o ex-presidente Gerald Ford e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger deram o sinal verde ao ex-ditador Suharto para invadir o Timor Leste. Também hoje, a chancelaria cubana elogiou a independência "do povo timorense irmão" e expressou o desejo de estabelecer vínculos oficiais com Díli. A China já havia se convertido no primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com Timor Leste.