Clinton quer US$ 50 milhões para apresentar "talk show" O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton quer aproveitar a popularidade entre os norte-americanos para apresentar um "talk show" diurno, para o qual já se reuniu com executivo da rede de televisão NBC, informou hoje o jornal Los Angeles Times. Segundo o diário, Clinton leva a sério as aspirações, tanto que pediu um salário anual de US$ 50 milhões pelo programa. "(Clinton) quer se transformar na próxima Oprah Winfrey", disse o jornal, referindo-se à rainha dos "talk shows" nos EUA. Até agora, o escritório de Clinton em Nova York não emitiu comentário sobre a notícia, mas o jornal garante que o ex-presidente se reuniu na quarta-feira com executivos da NBC para avaliar as possibilidades do projeto. O jornal recordou que não há antecedentes de ex-presidentes trabalhando para a televisão, embora tenha citado o caso de Richard Nixon, que recebeu US$ 600 mil para participar de uma série de entrevistas no programa David Frost, em 1975.