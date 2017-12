Clinton também seria alvo da Al-Qaeda O grupo terrorista de Osama bin Laden planejou matar o ex-presidente americano Bill Clinton durante um jogo de golfe, segundo vídeos e documentos encontrados no Afeganistão. Uma dessas fitas mostra a simulação de um ataque no qual um grupo de terroristas invade um clube de golfe e dispara alucinadamente contra todos os jogadores. Durante seu mandato, Clinton passava vários fins de semana jogando golfe. Segundo os documentos da Al-Qaeda, era nesses momentos que seu grau de proteção chegava ao nível mais baixo. Os planos para matar Clinton estavam num campo de adestramento da Al-Qaeda conhecido como Shomali, no leste do Afeganistão. Leia o especial