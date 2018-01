Clinton tem ataque cardíaco, diz NYT O site do "The New York Times" informa que o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, foi internado em um hospital após sofrer um ataque cardíaco. A CNN informou que Clinton tinha se internado, enquanto a FOX News afirmou que ele passaria por uma cirurgia de ponte de safena. Posteriormente, a emissora alterou a informação para anunciar que ele passaria por exames. Segundo a CNN, uma fonte afirmou que Clinton teria recebido a recomendação de fazer uma cirurgia de ponte de safena. O ex-presidente teria dado entrado no hospital, queixando-se de desconforto no peito e do fato de viver constantemente cansado. A ABC News, por sua vez, informa que Clinton colocará quatro pontes de safena.