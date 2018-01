Clinton vai trabalhar em filme de James Bond O ex-presidente americano Bill Clinton vai interpretar ele mesmo no próximo filme da série 007, estrelada por Pierce Brosnan, garantiu em sua edição de ontem o tablóide britânico News of the World. Clinton, de 52 anos, aparecerá contracenando com Brosnan, atual intérprete do personagem James Bond, numa reprodução cenográfica do Salão Oval da Casa Branca. Segundo o jornal, Clinton concordou em aparecer na tela não só por causa do valor do cachê ? que certamente não é pequeno ?, mas também porque o filme tratará, entre outros temas, do conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, um assunto que acompanha de perto e o preocupa desde que chegou à Casa Branca, em 1992. Terror A relação de Clinton com as câmeras não se resume a esse filme. Os últimos dias de sua permanência na Casa Branca foram registrados em celulóide pelo diretor de filmes de terror Wes Craven. O criador de séries de horror como Pânico e A Hora do Pesadelo e de personagens como o aterrorizante Freddy Krueger passou cerca de três horas seguindo Bill e Hillary Clinton pelas áreas residenciais ? fora do alcance do público ? da Casa Branca na semana que antecedeu a posse de George W. Bush, no dia 20. Entre os cômodos visitados por Craven estava o quarto de Lincoln, mas o cineasta aceitou uma solicitação de assessores dos Clintons, que não queriam imagens do Salão Oval ? cenário do polêmico romance de Clinton com a ex-estagiária Monica Lewinsky ? incluídas na filmagem. Quarto do casal A equipe de filmagem visitou até mesmo o quarto do casal Clinton, a pedido da própria Hillary, que queria as imagens gravadas para a posteridade. ?Alguém disse que eu deveria ter comprado uma máscara do personagem de Pânico e fazer algum ator saltar com ela no dormitório da primeira-dama?, brincou Craven, durante uma entrevista à rede de TV Fox News. ?Mas acho que, se fizesse isso, nunca mais seria convidado para esse tipo de filmagem.? As imagens registradas por Craven serão compiladas num documentário de uma hora de duração que será exibido na biblioteca presidencial que Clinton instalará no Estado do Arkansas. No fim do ano passado, o casal Clinton apareceu numa bem-humorada série de imagens, feitas na residência oficial, exibida durante um jantar oferecido a jornalistas. No filme, Clinton aparecia preparando comida congelada para o jantar de Hillary.