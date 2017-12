Clinton visitará China como cidadão, dizem EUA A assessora de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conversou com o ex-presidente Bill Clinton antes de ele viajar para a China, mas Clinton não está visitando o País como enviado da administração Bush, afirmou hoje a Casa Branca. "A posição da Casa Branca é a de que ele está visitando como cidadão e a Casa Branca não fez objeções à viagem do presidente Clinton", disse o secretário de imprensa Ari Fleischer. O porta-voz disse que Clinton, que deverá reunir-se com o presidente Jiang Zemin, durante o fórum econômico global que se realiza esta semana naquele país, conversou com a assessora Condoleezza Rice antes de seguir viagem. Fleischer qualificou essas consultas de "típicas de presidentes que viajam, não importa que regiões irão visitar, mas especialmente quando vão para regiões mais sensíveis como é o caso da China agora".