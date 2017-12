Clinton volta à campanha democrata nesta segunda O ex-presidente americano Bill Clinton vai voltar à campanha eleitoral nesta segunda-feira, poucas semanas depois de haver se submetido a uma cirurgia cardíaca para a colocação de pontes de safena. Clinton deverá fazer discurso em um comício na Filadélfia, no Estado-chave da Pensilvânia. O ex-presidente disse que decidiu reduzir seu período de recuperação porque as pesquisas de intenção de voto indicam que esta vai ser uma eleição "de resultado apertado". Segundo o correspondente da BBC Justin Webb, Clinton é, sem dúvida, a maior estrela dos democratas. Ele provavelmente não vai persuadir nenhum dos eleitores de George W. Bush a mudar seu voto, mas pode atrair alguns indecisos, disse Webb. Os republicanos deverão tentar neutralizar "o charme e o carisma" de Clinton ainda nesta semana com aparições do governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, em comícios.