Clipe de colegas de Kate e William vira sucesso na internet

LONDRES - Este videoclipe do grupo vocal The Other Guys, formado por estudantes da universidade de St. Andrews, na Escócia, se transformou em sucesso na internet. Bem-humorados, os músicos da universidade na qual o príncipe William conheceu a noiva Kate Middleton fizeram uma versão da música Bad Romance, de Lady Gaga.

Na elaborada versão vocal dos 11 jovens da tradicional universidade, a canção virou Royal Romance (Romance Real) e conta a história de um rapaz que se apaixona por Kate Middleton. É, naturalmente, um amor não correspondido.

O vídeo, filmado na Escócia, virou fenômeno no YouTube e chamou a atenção dos meios de comunicação em meio ao interesse gerado pelo casamento real. William e Kate Middleton, que se casam no próximo dia 29, eram estudantes de St. Andrews quando começaram a namorar.

