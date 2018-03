Clonaid anuncia nascimento de mais três bebês clonados A presidente da empresa Clonaid, Brigitte Boisselier, anunciou hoje que mais três bebês clonados vão nascer entre janeiro e fevereiro. Ela não disse, entretanto, em que países ocorrerão esses nascimentos. "Produzimos várias centenas de embriões (clonados) para experiências, testes genéticos etc. Procedemos a dez implantações (em úteros) e cinco tiveram sucesso. Dois nasceram agora. Esperamos o nascimento dos outros três até o final de janeiro, princípio de fevereiro", afirmou a presidente da empresa ligada à seita dos raelianos. Brigitte Boisselier anunciou, no último dia 26 de dezembro, o nascimento do primeiro bebê clonado, a menina Eva. Mas a empresa não apresentou provas científicas sobre a existência de clonagem, o que continua a suscitar ceticismo por todo o mundo. No sábado, foi anunciado o nascimento do segundo bebê clonado, outra menina, "filha" de um casal de lésbicas holandesas. A sociedade de clonagem humana Clonaid, cujos escritórios se encontram em Las Vegas, Estado de Nevada, foi fundada pelos raelianos, uma seita do Canadá que professa que os extraterrestres criaram a espécie humana através de clonagem, há 25 mil anos. O "New York Times" publica hoje que o jornalista norte- americano Michael Guillen, encarregado de verificar se Eva era de fato o primeira bebê clonado, tentou vender a história a cadeias de televisão dos EUA semanas antes do nascimento. Tal atitude levanta suspeitas quanto à independência do jornalista em relação aos raelianos, seita que fundou a Clonaid. Guillen é um antigo repórter em questões científicas da cadeia televisiva ABC e tem formação em Física e Matemática. Embora o jornalista tenha afirmado que o seu único objetivo era fazer a reportagem, o "New York Times" acusa-o de ter oferecido uma cobertura exclusiva do nascimento um mês antes da sua ocorrência. Por outro lado, Guillen também tentou vender, por US$ 100 mil, um documentário sobre os esforços de clonagem humana, diz o jornal, adiantando que, além da Fox, nem a ABC, NBC, CBS, CNN e HBO fizeram qualquer contrato com o jornalista.