CNBB divulga nota de repúdio à guerra A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nesta quinta-feira nota de repúdio à guerra no Iraque e de apelo em favor da paz. A mensagem foi enviada às embaixadas dos Estados Unidos, do Iraque, da Inglaterra e Austrália e às autoridades brasileiras. O secretário-geral da CNBB, Dom Raymundo Damasceno, informou que, no dia 27, todas as igrejas do Brasil vão promover um dia de solidariedade às vítimas do conflito. A mensagem, assinada pelo presidente da entidade, D. Jayme Chemello, faz um agradecimento especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por seu empenho em buscar uma solução negociada para o conflito. A nota da CNBB considera a guerra preventiva imoral, ilegal e injusta. O documento ressalta que a Organização das Nações Unidas (ONU) foi posta de lado pelos países que integram e apóiam a coalizão liderada pelos Estados Unidos. Mas D. Jayme Chemello disse esperar que o conflito não resulte no fim da ONU. "A ONU vai se firmar. Ela trabalhou para desarmar o Iraque e depois os americanos entraram superarmados no país", disse. Veja o especial :