CNBB fará campanha pelas vítimas da guerra no Iraque A Igreja Católica começará neste domingo, em todo o País, uma campanha para arrecadar dinheiro para os refugiados e as vítimas da guerra do Iraque. Batizada de SOS Iraque, a campanha terá duração de 90 dias. Os recursos obtidos serão enviados à Cáritas Internacional, organismo que atua em situações de emergência e que decidirá sobre a aplicação do dinheiro. Posteriormente, a CNBB pretende prestar contas à sociedade sobre onde os recursos arrecadados foram aplicados. O secretário-geral da CNBB, dom Raymundo Damasceno Assis, explicou que a campanha vgai se concentrar nas doações financeiras, porque seria difícil enviar outro tipo de ajuda para um país tão distante e devastado pela guerra. Além de entregar as contribuições nas igrejas, quem quiser colaborar com a campanha poderá fazer depósitos bancários em nome da Cáritas Brasileira-SOS Iraque, no Banco do Brasil, agência 3475-4, conta corrente 9303-3. Informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone 0800-703-9921. "As vítimas da guerra necessitam do apoio e da solidariedade de todos nós", afirmou o secretário-geral da CNBB. Em um folheto que será distribuído durante a campanha, Assis e o presidente da CNBB, dom Jayme Henrique Chemello, sugerem que seja utilizada a criatividade para arrecadar recursos, como a coleta nas celebrações e a motivação com crianças da catequese, movimentos eclesiais, grupos de jovens e nos colégios das redes pública e particular. A CNBB e a Cáritas Brasileira não têm idéia de quanto será arrecadado nos 90 dias da campanha. No entanto, a expectativa é a de que se consiga mais do que os R$ 280 mil obtidos com uma campanha realizada, em 2001, em prol das vítimas de um terremoto na Índia.