CNBB recomenda "exame de consciência" aos EUA O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jayme Chemello, aconselha os Estados Unidos a fazerem um "exame de consciência, para descobrir por que eles causam tanta raiva em todo o mundo". Em entrevista na sede da CNBB, em Brasília, ele afirmou que "a violência nunca foi solução para nada", referindo-se aos preparativos de guerra dos Estados Unidos em reação aos atentados terroristas que mataram cerca de 6.000 pessoas nos EUA. Dom Jayme informou que a CNBB enviou carta a todos os bispos brasileiros recomendando que estreitem laços com a comunidade islâmica no País. Segundo o presidente da CNBB, este é o momento de as religiões se colocarem como "mediadoras da paz e do diálogo" entre os povos.