CNN aceita críticas de Israel à sua cobertura A rede de televisão americana CNN admitiu nesta segunda-feira oficialmente que errou ao dar mais tempo em sua programação a famílias de homens-bomba suicidas palestinos do que a suas vítimas israelenses. "Cometemos erros, mas não por preconceito", disse o presidente da rede, Eason Jordan. "A CNN não é pró-palestinos nem anti-Israel. Somos justos e responsáveis em nossas reportagens e procuraremos agora ser bem mais acurados", disse ele em entrevista domingo à televisão israelense. Nesta segunda-feira, a CNN exibiu longa reportagem com famílias das vítimas israelenses do "terrorismo palestino" e a manteve durante várias horas como manchete principal de seu site na Internet. Na semana passada, o fundador da rede, Ted Turner, provocou indignação em Israel ao qualificar as operações militares israelenses na Faixa de Gaza e na Cisjordânia de terrorismo. Turner "reconsiderou" suas afirmações quando a retransmissora israelense ameaçou ceder o canal da CNN à Fox - sua principal concorrente.