CNN afirma que Iraque planeja expulsar jornalistas O governo do Iraque pretende expulsar todos os jornalistas estrangeiros do país na próxima semana, diz a rede de televisão CNN. A decisão estaria relacionada a reportagens sobre manifestações ocorridas no Iraque nesta semana, quando milhares de iraquianos saíram às ruas em protesto contra a falta de notícias sobre parentes presos que teriam sido beneficiados por uma anistia. No começo da semana, o presidente Saddam Hussein concedeu uma anistia geral e milhares de presos foram libertados; muitos iraquianos, porém, não receberam notícias sobre parentes que estariam presos e desapareceram, depois da concessão da anistia. Funcionários do governo iraquiano ouvidos hoje pela CNN disseram que a rede norte-americana mentiu ao informar que soldados iraquianos teriam disparado tiros para o alto para dispersar os manifestantes. O jornal The New York Times, por sua vez, noticiou que mortes teriam ocorrido em confrontos entre manifestantes e policiais numa prisão perto de Bagdá. Funcionários iraquianos disseram que um pequeno número de jornalistas estrangeiros receberá permissão para voltar ao Iraque mais tarde, mas que os repórteres terão de trabalhar sob regras mais rígidas.