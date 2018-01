CNN exibe imagens inéditas da Al-Qaeda A rede de TV norte-americana CNN mostrou neste domingo algumas cenas dos 64 vídeos da rede terrorista Al-Qaeda, do milionário saudita Osama bin Laden, conseguidos por um correspondente da emissora no Afeganistão. Segundo a CNN, as fitas poderão ajudar os Estados Unidos a descobrirem os planos, as táticas e a maneira de pensar da Al-Qaeda. Além disso, há imagens inéditas de Bin Laden e seus colaboradores mais importantes. A cena que mais impressiona é a morte de três cães após serem atacados por um gás tóxico. Outras mostram como construir uma bomba e métodos de treinamento para terroristas. A maioria dos vídeos foram gravados antes dos atentados de 11 de setembro do ano passado. Uma das fitas traz informações sobre os ataques ao Pentágono e o World Trade Center.