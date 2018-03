CNN indica vitória de Obama em debate por 54% Atrás nas pesquisas, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, não conseguiu ganhar terreno com o segundo debate com o democrata Barack Obama, realizado ontem à noite na Universidade Belmont, em Nashville, Tennessee. A menos de um mês das eleições, os eleitores americanos parecem pouco inclinados a manter o Partido Republicano na Casa Branca. Pesquisas realizadas logo depois do debate indicaram vitória de Obama sobre McCain. Uma sondagem CNN/Opinion Research indicou vitória de Obama por 54% a 30%. Em um outro levantamento, realizado pela CBS News apenas com eleitores indecisos, também sugeriu vitória do democrata, mas por margem menor: 29% a 27%. Numa pesquisa diária realizada ontem pelo Instituto Gallup sobre intenções de voto dos americanos, Obama alcançou sua maior margem sobre McCain desde o início da campanha: 51% a 42%.