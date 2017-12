CNN troca slogan sobre atentados A rede de TV americana CNN trocou o slogan da sua cobertura sobre os desdobramentos do ataque terrorista aos EUA. Desde os atentados da última terça, a rede vinha usado o slogan "America Under Atack" (América sob ataque) para introduzir as suas informações. A partir de hoje, porém, a CNN mudou o dístico para "America´s New War (Nova Guerra da América). A mudança ocorre no momento que aumentam os sinais de que o governo americano prepara uma reação, possivelmente dura e breve, contra os autores dos atentados a Nova York. Nesta sexta, o governo americano anunciou que está convocando soldados reservistas e que está organizando o transporte de combustíveis para bases aéreas. O Afeganistão, país acusado de amparar o terrorista Osama Bin Laden, por sua vez, sinaliza que está se prevenindo contra um possível ataque. Nesta manhã, o porta-voz do Taleban disse que o Afeganistão reagirá a um eventual ataque e que os EUA jamais encontrarão Bin Laden. Fontes informam também que o extremista estaria sendo removido para local secreto.