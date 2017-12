´CNN.com´ irá retransmitir cobertura dos ataques de 11/9 A CNN vai celebrar o quinto aniversário dos ataques de 11 de setembro retransmitindo, pela internet (CNN.com), quase 16 horas de sua cobertura sobre o caso, realizada no dia do ataque às torres gêmeas. A transmissão acontecerá como se fosse em tempo real. Os internautas poderão ter acesso ao material a partir das 8h30 (horário local), quando a rede exibia as primeiras imagens do ataque terrorista ao World Trade Center, em 2001. A programação seguirá até a meia-noite. Somente neste dia, a CNN vai manter seu serviço de vídeo online gratuitamente. Geralmente, os internautas precisam pagar US$ 2,95 por mês ou US$ 24,95 por mês, para ter acesso às atualizações de vídeo. "Nossos internautas poderão escolher se eles querem ver a transmissão da cobertura do dia ou se preferem assistir a matérias atuais. Apenas as reproduções de 2001 são gratuitas", disse David Payne, vice-presidente sênior e gerente geral da CNN.com. "Eles têm o poder de determinar a melhor maneira de lembrar da data", completou.