Co-piloto cai de avião a 2.700 metros de altitude O co-piloto de um avião monomotor caiu repentinamento do aparelho quando este fazia manobras a 2.700 metros do altitude e sobrevoava Houston, no Estado norte-americano do Texas. O co-piloto de 45 anos aparentemente pulou ou caiu da aeronave nos arredores de Prairie View, 32 quilômetros a noroeste de Houston, informou o jornal Houston Chronicle em sua edição de hoje, citando autoridades locais e federais. A identidade do co-piloto não foi revelada. Um instrutor de pilotagem, a única outra pessoa a bordo, estava concentrado numa manobra quando ouviu um barulho e viu os pés e as pernas do co-piloto antes de este sair da aeronave, disse ao Chronicle o tenente John Kremmer, xerife do condado de Weller. Kremmer disse que as buscas pelo co-piloto seriam retomadas hoje. Segundo ele, não há indicações de que o homem possuísse um pára-quedas. Autoridades disseram que o Cessna 152 decolara havia 45 minutos do aeroporto David Wayne Hooks, em Spring. O piloto notificou as autoridades sobre o incidente antes de pousar.