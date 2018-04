Co-réu de ação contra Berlusconi é condenado na Itália O advogado britânico David Mills foi condenado hoje por corrupção e sentenciado a 4 anos e meio na prisão, em um caso que envolve o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Um dos advogados de Mills confirmou o veredicto, dado por uma corte de Milão. Berlusconi é co-réu no processo, porém o caso dele foi congelado no ano passado, após o Parlamento controlado pelos conservadores passar uma lei garantindo imunidade a altos funcionários públicos. Os promotores afirmam que o atual primeiro-ministro ordenou em 1997 o pagamento de pelo menos US$ 600 mil para Mills, em troca de falso testemunho em dois outros julgamentos de Berlusconi na década de 1990. Os dois acusados negam ter cometido qualquer irregularidade.