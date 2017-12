Coalizão americana mata pelo menos 18 talebans no Afeganistão Pelo menos 18 rebeldes talebans morreram durante confrontos com tropas da coalizão dirigida pelos Estados Unidos no Afeganistão, informou o comando americano em comunicado. O incidente aconteceu no dia 28 de agosto, no distrito de Cahar Cineh, da província de Uruzgan, no sul do país. As tropas da coalizão frustraram uma emboscada e mataram três dos rebeldes. Em seguida, as tropas atacaram quase 60 rebeldes e mataram outros 15, além de deter três. As tropas da coalizão não registraram baixas, segundo o comunicado. Atualmente, cerca de 22 mil militares formam a coalizão liderada pelos EUA, na operação Liberdade Duradoura contra os rebeldes talebans e seus aliados da organização terrorista Al Qaeda.