Coalizão bombardeia campo militar iraquiano Aviões dos aliados bombardearam uma unidade militar localizada no sudoeste de Bagdá, após forças iraquianas terem atacado uma de suas patrulhas na zona de exclusão aérea, conforme informaram fontes da Área de Defesa dos EUA. A ação foi o 35ª ataque aéreo conduzido pelas patrulhas da coalizão dos EUA com o Reino Unido que vigiam as regiões sul e norte do Iraque desde a Guerra do Golfo. Na ação desta terça-feira, o Comando Central dos EUA informou que os aviões da coalizão usaram armas de precisão guiadas para atingir unidades de controle e defesa aérea de um campo militar situados a oeste de Bagdá.