Coalizão bombardeia Mossul Um intenso bombardeio aéreo aliado sacudiu hoje de manhã a cidade de Mossul, situada 350 quilômetros a noroeste de Bagdá, informou a televisão árabe por satélite "Al Jazira". O correspondente da emissora na região, Mohamed Jeir Buriny, disse que o ataque a Mossul, próxima da zona do Curdistão iraquiano, fora do controle do governo de Bagdá, começou às 07h40 locais (00h40 em Brasília). A rede de televisão mostrou enormes colunas de fumaça negra após as explosões, enquanto o seu correspondente indicava que os ataques à cidade tinham começado, de forma intermitente, no domingo à noite. Veja o especial :