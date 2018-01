Coalizão bombardeia palácio e Comite Olimpico em Bagdá O complexo presidencial do Palácio da República no centro de Bagdá foi bombardeado hoje de manhã cerca das 9h00 locais (3h00 em Brasília) pelo segundo dia consecutivo, relatou o correspondente da Agência France Presse na capital iraquiana. As instalações foram atingidas em pleno por um míssil ou uma "bomba inteligente" lançado por forças norte-americanas e britânicas, nos 13 dias da guerra no Iraque. Uma grande coluna de fumaça elevou-se do local, já bombardeado por duas vezes na segunda-feira. No entanto, a circulação automóvel mantinha-se hoje com normalidade. A aviação anglo- norte- americana bombardeou na segunda-feira um complexo onde está a sede ao Comitê Olímpico Iraquiano e, segundo a oposição, um centro de tortura dirigido por Udai Hussein, anunciou o Centro de Comando norte- americano (Centcom) no Qatar. "Aviões da coligação utilizaram munições de precisão para atingir um complexo de escritórios do regime na zona leste de Bagdá", informou um comunicado do Centcom. O ataque, acrescentou, foi feito para diminuir as capacidades de comando e controle dos líderes do regime, indicando que, além do Comitê Olímpico, o conjunto de escritórios era também sede do Ministério da Juventude. Críticos do regime iraquiano têm defendido que o país seja expulso do movimento olímpico internacional, devido a rumores de que Udai Hussein, filho mais velho do líder iraquiano, tem utilizado o comitê para centro de tortura dos atletas e de outros cidadãos. O Comitê Olímpico Internacional tinha anunciado em janeiro que iria investigar as acusações, enquanto o Indict, um grupo de defesa dos direitos humanos com sede em Londres, tinha, no ano passado, exigido a expulsão do Iraque do movimento olímpico, considerando verdadeiras as alegações. O Indict, citando o testemunho de iraquianos exilados e relatórios das Nações Unidas, revelou que Udai Hussein obrigou uma vez um grupo de atletas a rastejar sobre asfalto, enquanto eram espancados, ordenando mais tarde que alguns deles fossem atirados de um ponte. A organização acusa ainda o filho mais velho de Saddam Hussein de ter uma cadeia especial para aprisionar os atletas que o ofendem. Veja o especial :