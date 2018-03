Coalizão bombardeia sistema de defesa iraquiano Aviões americanos e britânicos bombardearam hoje um sistema de defesa aérea na zona de exclusão no norte do Iraque, respondendo a tiros, informou o comando militar europeu dos Estados Unidos, baseado em Stuttgart, Alemanha. De acordo com os militares americanos, os aviões usaram armas teleguiadas para atingir sistemas de defesa aérea do Iraque. Não foi informada imediatamente a localização exata dos alvos. Os militares iraquianos confirmaram o bombardeio. Segundo o comando, nenhum dos dois aviões que participaram do ataque, cuja base está localizada em Incirlik, no sul da Turquia, foi atingido. O Iraque considera as zonas de exclusão aérea - uma no sul e outra no norte do país - uma violação de sua soberania e freqüentemente ataca os aviões de patrulha.