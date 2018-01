Coalizão bombardeia sul do Iraque Aviões militares dos EUA e do Reino Unido bombardearam uma instalação de comando e comunicações das Forças Armadas do Iraque na região de Talil, no sul do país. O ataque foi uma resposta à derrubada, ontem, de um avião não-tripulado de reconhecimento norte-americano Patriot por um caça MiG 25 iraquiano na região de Al Kut, no leste do país. Um comunicado do Comando Central dos EUA qualificou o bombardeio de hoje como uma "medida de autodefesa". As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.