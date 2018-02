Coalizão de direitos civis pergunta sobre detidos nos EUA Uma coalizão de 21 grupos ativistas de direitos civis pediu nesta segunda-feira às autoridades informações sobre centenas de detidos durante as investigações sobre os atentados terroristas do mês passado. "É terrível o fato de estarmos próximos da mesma forma de desaparecimento oficial de pessoas que já vimos na América Latina", afirmou Kate Martin, diretora do Centro de Estudos de Segurança Nacional, um dos grupos participantes. Cerca de 900 pessoas foram presas imediatamente depois dos ataques de 11 de setembro. Muitas delas já foram libertadas, mas as prisões continuaram, segundo afirmam membros do governo de George W. Bush. Leia o especial