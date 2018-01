Coalizão de Koizumi obtém vitória apertada no Japão A coalizão de governo do primeiro-ministro Junichiro Koizumi obteve maioria estável nas eleições para a câmara baixa do Parlamento do Japão, ainda que com uma perda sensível de cadeiras, segundo as últimas informações oficiais. "Não há problema. A coalizão do governo obteve a maioria", declarou Koizumi, ao conhecer os resultados. De acordo com a televisão japonesa, com base em dados oficiais a coalizão do governo obteve 275 das 480 cadeiras. Mas o Partido Liberal Democrata, PLD, de Koizumi, caiu de 247 para 237 cadeiras, perdendo a maioria de que desfrutava sozinho. Esta foi a primeira eleição geral desde que Koizumi assumiu o cargo, em 2001. Segundo os últimos dados, a coalizão tripartite encabeçada pelo PLD, o budista Komeito e o partido Neoconservador conseguiu uma maioria limitada, embora seja suficiente para governar na Câmara. Até então, a coalizão desfrutava de uma cômoda maioria de 287 parlamentares. A vitória na câmara baixa, ainda que pequena, dará a Koizumi fôlego suficiente para empreender um novo mandato, no qual promete realizar reformas estruturais que impulsionem a economia do país. Apesar da vitória da coalizão do governo, com o PLD à frente, a segunda economia do mundo terá um trabalho árduo para voltar a colocar-se no caminho do crescimento. Nas palavras do próprio Koizumi, o processo poderá levar três anos. O porcentual de participação dos eleitores ficou em torno de 52%, mais de dois pontos porcentuais a menos em comparação com as eleições de 2000.